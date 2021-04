04/04/2021 | 15:11



No último sábado, dia 3, tivemos a triste notícia de que Agnaldo Timóteo não resistiu a batalha contra o novo coronavírus e morreu em decorrência de complicações da doença. Agora, o jornal Extra revela que o cantor foi internado dois dias após tomar a segunda dose da vacina Coronavac.

Ele deu entrada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no dia 17 de março. A primeira dose de imunizante foi dada a ele no dia 15 de fevereiro, e a segunda, no dia 15 de março.

O curto intervalo entre a segunda dose da Coronavac e a internação de Timóteo indica que a infecção do cantor deve ter ocorrido antes de sua vacinação, ainda segundo a publicação.

Que triste!