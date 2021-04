Ticiane Pinheiro se veste de coelhinha com as filhas e encanta

04/04/2021 | 15:10



Neste domingo de Páscoa, dia 4, diversas celebridades usaram as redes sociais para comemorar a data. A cantora Kelly Key postou um vídeo no Instagram, mostrando a caça ao ovo de Páscoa junto com o filho:

Caça aos ovos. Olha a preparação aqui de casa! Tô ficando experiente... 20 anos nessa missão já. A reação dele está nos Stories, vai lá ver meu tagarela! E mais tarde tem para os mais velhos (porque sou dessas simmmmm) com direito a pistas, enigmas e tudo! Suzanna e Jaime Vitor já ficam esperando. Que o verdadeiro sentido dessa data traga renovação e renascimento para o seu lar... Renovando as energias e transformando tudo para melhor! Muita saúde para todos nós!

Ticiane Pinheiro também chamou a atenção dos seguidores ao aparecer vestida de coelhinha junto com as duas filhas:

Três coelhinhas passando na sua timeline para desejar uma Feliz Páscoa com muito amor, saúde e alegrias.

Gisele Bündchen apareceu abraçada com o marido, Tom Brady, e os filhos. A modelo escreveu a seguinte mensagem:

Feliz Páscoa! Mandando muito amor para você e suas famílias. Que o espírito de renovação e renascimento encha nossos corações de esperança e gratidão.

Patrícia Poeta publicou uma foto com seus cachorros de estimação e desejou boa Páscoa aos seguidores:

Marley e Bella em clima de Páscoa... fofuchos! Passando por aqui pra lembrar que Páscoa é dizer sim ao amor, é dizer sim à vida, é exercer a fraternidade...é vivenciar a solidariedade. O sentido da Páscoa nunca foi tão vivido como nos dias de hoje. Uma Páscoa doce e abençoada pra todos nós... com saúde, esperança e muita fé.

Victoria Beckham recebeu uma cesta da futura nora, Nicola Peltz, que está noiva de Brooklyn Beckham. Segundo o jornal The Mirror, o presente custou cerca de 500 libras, o que equivale a quase quatro mil reais. Victoria também compartilhou no Instagram o domingo de Páscoa junto com a família:

Feliz Páscoa dos Beckham's. Amamos muito vocês Nicola, bela foto!

Até mesmo a Rainha Elizabeth II e o príncipe Charles apareceram em fotos no jardim da Casa Frogmore, no castelo de Windsor, em uma caminhada que simboliza o final da semana da Páscoa:

A Rainha e o Príncipe de Gales desfrutam de um passeio no terreno da Frogmore House, em Windsor. Esta imagem é uma das duas lançadas para marcar o fim de semana da Páscoa. Vá para Clarence House para ver a segunda fotografia.