Casada com Lan Lanh, Nanda Costa diz que sentiu atração pela esposa aos 14 anos de idade

04/04/2021 | 14:10



O casal Nanda Costa e Lan Lanh sempre dá o que falar quando compartilha algo nas redes sociais sobre a intimidade, né? Pois agora não foi diferente, quando em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz disse ter se apaixonado aos 14 anos de idade pela percussionista, que é sua atual esposa.

No bate-papo, a Érica de Amor de Mãe comparou as experiências amorosas da personagem na dramaturgia com a sua vida longe das câmeras.

- Érica é mais nova do que eu. Na idade dela, eu também não estava com o dedo muito certo, não. Todo relacionamento faz a gente ir crescendo, aprendendo. Todos os que eu tive me prepararam para este. Os nossos relacionamentos vão nos preparando para os que vêm, entendendo o que funciona.

E Nanda ainda comentou que acha que conheceu a mulher no momento certo.

- Toda vez que um relacionamento acaba, a gente fica em cacos. Depois fica inteira para viver uma coisa nova. Lan apareceu no momento exato, em que eu estava pronta, inteira. Foi um superencontro. A cada dia que passa a gente tem certeza de que quer ficar junto.

E sabe o que mais a atriz de 34 anos de idade revelou? Que a primeira vez que viu Lan Lanh sentiu-se atraída.

- Quando eu contei isso para ela na primeira vez, ela riu e disse: Achou isso nada! Você estava disfarçando!. Eu era muito novinha, tinha 14 anos, nem sabia. Eu estava descobrindo o mundo. Aí eu fui a esse show, paguei ingresso caro, estava lá longe... Não dava para ver direito, sabe? Ela tinha o cabelo curtinho, estava de bermudão, de camisa regata. Não dava para saber.

Para quem não se lembra, Lan Lanhera percussionista da cantora Cássia Eller.

- O visual era uma coisa meio andrógena. Eu não conseguia parar de olhar para ela no palco. Eu dizia: Nossa, ele é muito gatinho. E minha amiga: É a Lan Lanh, é uma mulher. E eu disse: Meu Deus. Mas não mudou em nada o que eu estava sentindo na hora. Quando falou que era uma menina, eu continuei sentindo a mesma coisa. Demorei muito tempo para reencontrá-la. Isso foi em 2001, eu acho. E fomos ficar juntas em 2014.

Há sete anos juntas, Nanda disse ainda que, apesar das dificuldades, o isolamento social fortaleceu a relação.

- A gente já passou por muitas coisas. Depois de uma pandemia, de obra em casa... Tem muito relacionamento que não dá certo depois de obra também (risos). E muita gente enfrentou crise na pandemia. Eu considero que tive muita sorte e desejo a mesma sorte para a Érica.

Lembrando que na novela Érica e Davi, papel de Vladimir Brichta, estão vivendo uma paixão. E aí, será que eles ficarão juntos até o final?