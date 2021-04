Quadro de Paulo Gustavo segue igual e tratamento com pulmão artificial em UTI continua

04/04/2021 | 13:19



Desde que foi internado, no dia 13 de março, para tratar o novo coronavírus, Paulo Gustavo vem inspirando cuidados da equipe médica e famosos e fãs estão em uma grande corrente de orações pela melhora do artista.

Na sexta-feira, dia 2, no entanto, foi comunicado que ele precisou começar uma terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) na UTI devido a uma piora no quadro. Na tarde deste domingo, dia 4, a assessoria de imprensa do ator afirmou que o quadro do ator segue igual, conforme divulgado anteriormente.

O boletim mais atualizado é o de sexta-feira à noite, depois disso não temos novas atualizações, segue o mesmo quadro, informou a assessoria.

Diante disso, o artista segue em ventilação mecânica, e devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO.

Famosos se manifestaram nas redes sociais torcendo pela recuperação do ator, assim como o marido, Thales Bretas, que postou uma foto dos dois velhinhos dizendo acreditar que eles ainda têm muito o que viver juntos.

Que ele se recupere logo!