04/04/2021 | 13:11



No último sábado, dia 4, os cantores Leonardo e Gusttavo Lima animaram os fãs com a live Cabaré. Um dos momentos que mais chamaram a atenção do público foi a declaração de Gusttavo, que deu a entender que está com saudades de Andressa Suita:

- Saudade da mãe dos meninos.

Suita, então, usou o Instagram para dar uma resposta que poderia ser sobre esse comentário do sertanejo. Ela fez uma publicação tomando uma taça de bebida e escreveu:

- E a mãe tá como?! E vocês?

Fofos!