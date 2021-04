Obituário - 5/4/2021

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



04/04/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Zilda Alves dos Santos, 97. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º, no hospital de campanha de Santo André. Parque dos Girassóis, em São Paulo, Capital.

Hozana Gonçalves da Silva, 93. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Parque Industrial, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita Maria da Conceição, 90. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Leôncio da Silva, 89. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Cosmo Portescheller, 88. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Nelson de Alcântara, 87. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Caldas (Minas Gerais).

Olavo de Souza, 81. Natural de Rifaina (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alves Neves, 79. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Fernandes de Andrade, 77. Natural de Engenheiro Schmidt, Distrito de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cássia das Graças Antunes, 68. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Vitorino Filho, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha de Jesus Escobar, 58. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Parque Bristol, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Bonatto Morato, 58. Natural de Salto (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Técnico eletrônico. Dia 1º. Memorial Planalto.

Maria Aparecida de Oliveira Pacheco, 57. Natural de São Paulo, capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Alves de Oliveira, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Alves, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 1º, no hospital de campanha UFBC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliano Alves de Lima, 46. Natural de Diadema. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vanderlei da Silva Junior, 39. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Ferreira dos Santos, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Camila Bitencourt dos Santos, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geisy Barreto da Silva, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Assistente financeira. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.



SÃO BERNARDO

Alfredo dos Santos, 100. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Jacob Neubecker, 95. Natural da Romênia. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Phoenix.

Maria Carrasco, 90. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Nazaré Claudino da Silva, 88. Natural de Montanhas (Rio Grande do Norte). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Octaviano, 72. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Vicente Junior, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º, em Diadema. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

SÃO CAETANO

Urias Aparecido Fabricio, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdeci Rodrigues da Silva, 70. Natural de Sanharo (Pernambuco). Residia no Jardim São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Laurentino Ferreira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Manoel Gonzaga, 86. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Isabel Cândida de Oliveira, 78. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Silvino Kuehl, 73. Natural de Jaraguá do Sul (Santa Catarina). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Ruth Carrazedo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José Afonso Ornelas Chaves, 68. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Sérgio Rodrigues da Silva, 66. Natural de Diamante do Norte (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Vladimir Guarnieri, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Orleide Santana Santos, 57. Natural de Ribeira do Amparo (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Marijane Gomes da Silva Brito, 54. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Martine, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

Reginaldo de Sousa, 53. Natural de Imaculada (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Alice Aparecida de Almeida, 53. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Sebastião Pereira de Sousa, 49. Natural de Teresina (Piauí). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Adriana Borges Tiagas, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Andressa Lazzarini Cardoso, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Daniela Rodrigues da Silva, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



M A U Á

Antonio José Pereira, 89. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

José Policarpo de Oliveira, 84. Natural de Paritinga (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Valdomiro Fernandes de Souza, 80. Natural de Santana (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Amadeu Correia Lopes, 80. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Moacir Pereira do Nascimento, 74. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Inah Sabina Francisco, 73. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Antonio Martins de Aguiar, 73. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Reinaldo Arcanjo de Almeida, 70. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Célia Sofiner Jesus, 68. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida dos Santos, 63. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Amado Siqueira da Silva, 62. Natural de Linhares (Espírito Santo). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Paulo Rodrigues, 54. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Paulo Brasileiro dos Santos, 80. Natural de Autora (Ceará). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.