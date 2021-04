Prima de príncipes Harry e William atua como emissária da paz para trégua dos irmãos em homenagem à Diana

04/04/2021 | 12:10



Desde que o príncipe Harry deu a bombástica entrevista ao lado de Meghan Markle para Oprah Winfrey, revelando algumas polêmicas da família real britânica, sua relação com o irmão, príncipe William, está ainda mais abalada, sendo que os dois não tem se falado direito. Mas, ao que tudo indica, agora os príncipes estão trabalhando em uma breve trégua e deixando as tensões de lado para estarem juntos na inauguração de uma estátua em homenagem à mãe deles, Princesa Diana, no próximo mês de julho.

Segundo o jornal britânico The Sun, uma prima deles, a ex-atleta de hipismo Zara Tindall, filha da Princesa Anne, está sendo a ponte para a trégua entre eles, sendo a principal responsável pela reaproximação dos irmãos.

A inauguração da estátua de Diana no Palácio de Kensington está marcada para o dia 1º de julho, quando ela comemoraria 60 anos de idade. Isso porque Lady Di morreu em um acidente de carro em Paris em 1997. Para a data, Harry e William encomendaram uma estátua da mãe ao escultor inglês Ian Rank-Broadley, isso ainda em 2017. Aliás, esse evento em julho no qual eles devem se reencontrar marcará a primeira reunião dos dois desde abril de 2020, quando Harry se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, com a família.

Mas nem todo mundo estará presente no evento. Ainda segundo o jornal, as esposas dos príncipes, a duquesa Kate Middleton e a atriz Meghan Markle, não devem comparecer à inauguração da estátua. No entanto, os assessores dos dois príncipes não comentaram as informações divulgadas pelo The Sun.

Será que diante desse encontro emocional para os dois a relação entre eles voltará a ficar boa? Essas são cenas dos próximos capítulos.