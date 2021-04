De virada, Tottenham vence Newcastle com dois gols do artilheiro Harry Kane

04/04/2021 | 12:02



O empate por 2 a 2 deste sábado no estádio Saint James' Park não foi bom para Tottenham e nem para Newcastle, em duelo válido pela 30ª rodada. O time de Londres chegou aos 49 pontos, mas ainda está em quinto lugar na classificação, agora ao lado do Liverpool, enquanto o time da casa, com 29 pontos, em 17º lugar, briga muito para fugir da zona de rebaixamento.

Com a obrigação de buscar a vitória por causa da proximidade com os últimos lugares, o Newcastle foi ao ataque e levou perigo para Lloris. Aos 18 minutos, Gayle tentou duas vezes, mas o goleiro francês mostrou estar em forma e com os reflexos em dia.

Se Lloris estava bem no jogo, o mesmo não se podia dizer da zaga do Tottenham, que, aos 28 minutos falhou duas vezes na saída de bola de permitiu ao brasileiro Joelinton abrir o placar, após bela assistência de Sean Longstaff.

Mas a comemoração do técnico Steve Bruce durou pouco. Aos 30, foi a vez da zaga bobear diante do artilheiro Harry Kane, que não perdoou e empatou a partida. Aos 34, maior goleador do campeonato, com 19 gols, fez o segundo dele na partida, ao acertar uma linda finalização cruzada, sem defesa para o goleiro Dubravka.

O Newcastle sentiu a virada no placar e ficou visível no semblante dos jogadores o abatimento pelo resultado. Mas no vestiário a conversa com a comissão técnica parece ter motivado a equipe, que voltou melhor para a etapa final em busca de pelo menos o empate.

O problema foi o dia inspirado de Lloris e a falta de sorte de Joelinton. O resultado poderia ficar pior, se Almiron não salvasse uma boa em cima da linha ou se mais uma finalização de Kane não explodisse na trave.

Mas o esforço do Newcastle foi recompensado, aos 40 minutos, em jogada de todo o ataque, concretizada de forma corajosa e valente por Willock. O empate deixou o jogo eletrizante e as duas equipes procuraram desesperadamente o gol da vitória, mas não tiveram sucesso.