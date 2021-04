Em show no BBB21, Ludmilla manda recado após polêmica: - Eu estava engasgada

04/04/2021 | 11:10



Na noite do último sábado, dia 3, rolou uma super festa no BBB21 que contou com Ludmilla como atração! Um dos momentos mais marcantes, e que rendeu diversos comentários nas redes sociais, foi quando a cantora, antes de começar a cantar seu hit Favela Chegou, mandou o seguinte recado:

- Respeita o nosso funk. Respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo.

Nesse momento, João e Camilla ficaram muito felizes, com Camilla, inclusive, secando lágrimas dos olhos.

Depois, por meio do Stories, a funkeira se pronunciou e explicou que o seu recado não foi interferência no jogo:

- Que show maravilhoso! Quanto tempo que eu não subia em um palco assim pra cantar, pra dividir energia... foi muito bom! Eu tô aqui muito feliz e queria agradecer o carinho de todo mundo. E para a galera que está falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem eu acabei perdendo na Justiça pra uma racista e e o Juiz alegou liberdade de expressão e ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí. E teve aquele produtor falando do funk. Então muitas coisas aconteceram essa semana e eu estava engasgada com tudo isso. E o fato de a Camilla e o João estarem comemorando é porque eles sofrem na pele, eles sabem o que é isso.

Na legenda, se justificou novamente:

Eu jamais iria interferir no jogo! Eu amo o BBB e já cantei lá, sei qual é o protocolo.

Entenda o caso

Na tarde do último sábado, dia 3, Gilberto e Fiuk ganharam a prova do anjo e, juntos, decidiram colocar Caio e Rodolffo no monstro. O castigo consiste em usar roupas de homens da caverna. Em conversa com Camilla, João, então, contou o que aconteceu:

- Eu estava ajudando eles a colocar a roupa do monstro e na hora de colocar a peruca o Rodolffo falou assim: nossa, o meu cabelo está igualzinho ao do João. Aí eu falei assim: não, não tá igual. É diferente. Falei só isso. Aí a Juliette, acho que involuntariamente, ela nem percebeu isso, ela tentou, tipo: não, nada a ver, se você estivesse com o [cabelo] black bem arrumadinho e tal... mas eu fiquei muito desconfortável e eu acho que eu não consegui falar porque que eu não achei legal. E eu acho que ele nem percebeu que eu não achei legal. Foi chato, foi muito chato. Eu fiquei pensando: eu não sou um homem das cavernas só porque o meu cabelo é desse jeito.