Tatá Werneck e Preta Gil pedem o fim de notícias falsas sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo

04/04/2021 | 10:10



Internado com coronavírus desde o dia 13 de março, Paulo Gustavo teve que passar por reajustes terapêuticos, mas segue estável. Além do marido, Thales Bretas, e dos pais, o humorista tem ganhado o apoio de amigas, como Tatá Werneck e Preta Gil. Ambas usaram as redes sociais para, inclusive, pedir o fim de disseminação de notícias falsas sobre o estado de saúde do ator.

A mãe de Clara Maria, por exemplo, usou o Twitter para fazer um apelo:

Amigos, por favor parem de disseminar fake news. Hoje amigos e família passaram o dia respondendo fake news. Até pra minha secretária (...) ligaram! Parem de distorcer a história do Paulo que é de cura! Uma fake news assusta as pessoas que amam o Paulo. Parem com maldade.

Em seguida, acrescentou:

Durmam com essa certeza: a história do Paulo é de cura. Não existe milagre grande ou pequeno. Existe milagre. Pra milagre não existe estatística. É sim ou não. E pro Paulo é sim! Paulo vai ver os filhos crescerem. E os próprios médicos dele estão animados e confiantes. Amém!

Já Preta Gil compartilhou o mais recente post de Thales Bretas e escreveu:

Comunicado do meu amor @thalesbretas sobre meu irmão, Paulo Gustavo! Vamos continuar nossas orações que já já ele tá aqui atazanando as nossas vidas!!!

No Stories, fez o mesmo apelo de Tatá:

Paulo Gustavo está estável, gente, parem com fake news, pelo amor de Deus. Vamos orar, rezar, pedir por sua recuperação e pela de todos os que lutam nessa momento pela vida.