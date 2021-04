Marido de Claudia Leitte testa positivo para o coronavírus e cantora irá participar da final do The Voice+ de forma remota

04/04/2021 | 10:10



Neste domingo, dia 4, acontece a grande final do The Voice+! O reality show, que conta apenas com participantes com mais de 60 anos de idade, não contará com a presença física da jurada Claudia Leitte. O motivo? Márcio Pedreira, marido da cantora, testou positivo para o coronavírus. Com isso, a artista, que está isolada mesmo tendo testado negativo para a doença, irá participar do programa de forma remota. Por meio de um vídeo, ela explicou:

- Hoje à tarde eu fiz teste e deu negativo para a Covid-19. A gente sempre faz, é um protocolo que a gente segue na Globo. Mas Márcio fez o teste, recebeu o resultado agora há pouco, e deu positivo. Eu liguei imediatamente para os meus diretores, para a minha equipe da Globo, e decidimos que vamos fazer o programa remotamente.

Em seguida, desabafou:

- É muito doido isso. Estou digerindo. Márcio está bem, graças a Deus, não apresenta nenhum sintoma. Eu peço a vocês que, nesse momento muito difícil, em que muitas pessoas estão passando por situações realmente muito complicadas. E isso assombra a gente, deixa todo mundo muito tenso, muito nervoso. Eu peço que vocês fiquem em casa. Se tiverem que ir trabalhar, tomem todos os cuidados, usem máscara.

Claudia disse que, mesmo com a família tomando todos os cuidados, seu marido mesmo assim ficou doente.

- Ninguém tá livre de nada, façam o que for possível.

Em comunicado, a Globo ainda informou:

A técnica do The Voice+, Claudia Leitte, vai participar da final ao vivo do programa amanhã pelo telão. A cantora, assim como todos os envolvidos no reality - elenco, técnicos, equipe e participantes-, fez testes com resultados negativos, mas avisou à produção que uma pessoa próxima havia testado positivo para Covid. Por isso, por precaução e de acordo com os rígidos protocolos seguidos pela Globo, Claudia Leitte não estará presencialmente no palco do programa amanhã nos Estúdios Globo.