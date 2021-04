Utah Jazz e Philadelphia 76ers demonstram poder e somam mais uma vitória na NBA

04/04/2021 | 09:25



O Utah Jazz, líder da Conferência Oeste da NBA, demonstrou sua força ofensiva, neste sábado, ao marcar 137 a 91 sobre o Orlando Magic, em Salt Lake City, com atuação destacada do armador Donovan Mitchell, autor de 22 pontos.

Com 38 vitórias e 11 derrotas, o time possui a melhor campanha da temporada e estabeleceu um novo recorde na liga, ao acertar 18 arremessos de três pontos somente no primeiro tempo. Além disso, a equipe somou o 22º triunfo consecutivo em seu ginásio.

Já o Orlando Magic faz campanha fraca e é apenas o 13º classificado na Conferência Leste, com 17 vitórias e 32 derrotas.

O Philadelphia 76ers contou com o retorno de Joel Embiid, após dez jogos afastado por causa de lesão, na vitória por 122 a 113 diante do Minnesota Timberwolves, em seu ginásio. O camaronês marcou 24 pontos e agarrou oito rebotes frente ao quinteto de pior campanha na temporada (12 vitórias e 38 derrotas).

Ben Simmons somou 14 pontos, oito rebotes e seis, além de Tobias Harris, com 32 pontos, ajudaram a equipe da Filadélfia a alcançar a marca de 34 vitórias e 15 derrotas, o que a mantém em primeiro lugar na Conferência Leste.

Outra atuação de destaque na rodada foi do sérvio Luka Doncic, que com 26 pontos, oito rebotes e seis assistências, liderou o Dallas Mavericks na vitória fora de casa diante do Washington Wizards, por 109 a 87. Foi a quarta vitória consecutiva dos texanos, sétimo na Conferência Oeste, com 27 triunfos em 48 jogos disputados.

Já o Milwaukee Bucks, sem o astro grego Giannis Antetokounmpo, com dores no joelho esquerdo, contou com grande atuação de Jrue Holiday para bater op Sacramento Kings, como visitante, por 129 a 128. O armador anotou 33 pontos e distribui 11 assistências, sua melhor marca na temporada.

Veja os resultados deste sábado:

Washington Wizards 87 x 109 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 81 x 125 New York Knicks

Miami Heat 115 x 101 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 122 x 113 Minnesota Timberwolvers

San Antonio Spurs 133 x 139 Indiana Pacers

Utah Jazz 137 x 91 Orlando Magic

Portland Trailblazers 133 x 85 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 128 x 129 Milwaukee Bucks

Confira os jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Orlando Magic

