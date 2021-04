É prazo maior, não é perdão

Do Diário do Grande ABC



As prefeituras do Grande ABC receberam uma lufada de ar com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial que concedeu mais cinco anos de prazo para que as administrações possam quitar seus precatórios. Juntas, elas somam R$ 3,71 bilhões. E, se antes teriam de realizar os pagamentos até 2024, agora vão ganhar outros confortáveis cinco anos, que expiram em 2029.

O tempo extra é bem-vindo, visto que a Covid-19 embaralhou ainda mais um cenário que nunca foi tranquilo. Elevou os gastos das administrações, principalmente com saúde, e fez com que as receitas sofressem substancial diminuição por conta da crise gerada pela doença. Comércio, indústria e setor de serviços tiveram as atividades comprometidas pelas restrições sanitárias, passaram a faturar menos e, consequentemente, diminuíram o recolhimento de tributos municipais.

Se fosse mantido o cronograma inicial para acerto das dívidas judiciais com trânsito em julgado, alguns dos municípios da região corriam risco de sequestro de receitas. Mauá é um deles. São R$ 2,2 bilhões em precatórios se somadas as contas da Prefeitura e também da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Tanto que o Executivo reconheceu que 4,55% da receita corrente líquida é usada para essa finalidade. O período alongado, entretanto, não pode jamais ser visto como perdão da despesa ou resolução do problema. Deve ser utilizado na busca de alternativas para que os compromisso sejam honrados, mesmo que os atuais gestores não estejam mais à frente das administrações em 2029.

Além do mais, quem está do outro lado do balcão, o credor, precisa receber. Se o precatório existe é porque a Justiça considerou procedente a cobrança que um dia foi feita ao poder público.

Uma hora a conta vai chegar e, independentemente de quem esteja no poder, é imperativo que se pague.