04/04/2021 | 07:32



Em Washington, o pesquisador brasileiro Rodrigo Burgarelli é um dos que já tomou a primeira dose da vacina, mas para ter a imunidade completa precisa da segunda e de esperar ainda mais 14 dias. Na capital americana, as pessoas mantêm os protocolos sanitários como o uso de máscaras e o distanciamento social, diz.

"Sinto que as pessoas estão mais otimistas, mais gente sai para comer fora, para aproveitar a cidade", diz ele, ponderando que os casos ainda continuam altos. "Acho que só vai dar para ver mudanças drásticas de comportamento quando a maioria da população da cidade já tiver se vacinado." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.