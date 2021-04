São Caetano imuniza 20% dos moradores; Rio Grande, só 5,8%

Anderson Fattori

O Grande ABC completou ontem 75 dias desde que a primeira dose de vacina contra a Covid-19 foi aplicada na região. E os boletins das prefeituras mostram disparidade de cobertura vacinal, com São Caetano entre os municípios mais rápidos de São Paulo e Rio Grande da Serra na ponta oposta, entre aqueles com menor cobertura. Os dados constam em ranking divulgado nesta semana pelo Estado e são acompanhados diariamente pelo Diário por meio do Vacinômetro.

Por causa da burocracia na informação das doses aplicadas, os dados do Estado divergem, ligeiramente, dos registrados pelas prefeituras. São Caetano, por exemplo, já aplicou 44.320 vacinas, sendo 11.751 referentes ao reforço, segundo o Paço. Assim, 20,1% da população já recebeu ao menos uma dose, enquanto no ranking estadual a cidade tem cobertura vacinal de 20,2%, se posicionando na 10º posição. Porém, as nove primeiras cidades da lista não possuem mais do que 4.000 habitantes, com exceção da líder Serrana, onde o Butantan imunizou 61,6% da população em estudo para medir a eficiência da sua vacina, a Coronavac.

Santo André, com 13,1% de cobertura tanto para o Paço como para o Estado, é o segundo da região na lista, na 158ª posição, seguido por São Bernardo (10,4% e 10,6%), em 361ª, e Ribeirão Pires (10,1% nas duas tabelas), em 398ª. Diadema (7,2% e 7,1%), em 582ª, Mauá (6,8% e 6,6%), em 602ª, e Rio Grande da Serra (5,8% e 5,1%), em 641º, estão no fim do rol, que envolve todos os 645 municípios paulistas.

Além de mostrar o percentual da população protegida, o ranking aponta como está funcionando a logística em cada município. Das sete cidades da região, duas usaram menos de 80% das doses disponíveis: Rio Grande da Serra (78,2%) e Diadema (79,9%), de acordo com o Estado. Em contrapartida, a melhor logística tem sido a de São Bernardo, com 88,2% das vacinas recebidas aplicadas, seguida por Ribeirão Pires (84,6%), Santo André (84,1%), São Caetano (83,2%) e Mauá (81,6%).

De acordo com o governo do Estado, a distribuição das doses aos municípios leva em conta a quantidade de moradores dos públicos-alvos. Proporcionalmente, São Caetano é a que mais recebeu doses, com 0,32 por habitante, seguida de Santo André (0,20). Ribeirão Pires e São Bernardo receberam 0,16 doses por habitante cada uma, enquanto Mauá e Diadema tiveram direito até agora a 0,11 dose por morador. Na última posição está Rio Grande da Serra, com 0,10 dose por munícipe.

LULA VACINADO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu ontem, em São Bernardo, a segunda dose da vacina contra a Covid. O político, 75 anos, havia tomado a primeira dose da Coronavac também em São Bernardo, no dia 13 de março. Além dele, outros ex-presidentes também já se vacinaram contra a doença, como Michel Temer (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), José Sarney (MDB) e Dilma Rousseff (PT).