Liverpool embala no segundo tempo e vence o Arsenal fora de casa pelo Inglês

03/04/2021 | 18:05



Superior por todo o jogo, o Liverpool mostrou toda a sua força contra o Arsenal neste sábado. Os atuais campeões ingleses demoraram a marcar, mas abriram o placar na segunda etapa e embalaram, vencendo por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogar fora de casa não intimida o Liverpool, pelo contrário. Os comandados do técnico alemão Jurgen Klopp venceram cinco dos últimos seis jogos longe do estádio Anfield Road, em Liverpool, pelo torneio nacional. O roteiro se repetiu. O primeiro tempo, apesar de terminar sem gols, teve os visitantes ameaçando bem mais o rival, que se acuou jogando em casa.

A volta dos vestiários foi diferente e bastou a bola entrar pela primeira vez para o Liverpool abrir vantagem rapidamente. Aos 19 minutos, Diogo Jota recebeu cruzamento preciso de Alexander-Arnold dentro da área e tratou de abrir o placar. Apenas quatro minutos depois, Salah venceu a marcação do Arsenal após belo passe do brasileiro Fabinho e, com calma e tranquilidade, rolou a bola para dentro do gol.

Superior e vencendo por 2 a 0, o Liverpool queria mais. Klopp adiantou a marcação, o que atrapalhou bastante a saída de bola dos mandantes. Foi então que surgiu o terceiro gol, aos 37 minutos. O time visitante roubou a bola em uma saída errada e Salah achou Mané, que apenas serviu Diogo Jota mais uma vez, que não titubeou. A pressão seguiu até o apito final, o que evitou com que a vantagem fosse ainda maior.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 49 pontos na quinta colocação, apenas dois a menos que o Chelsea, o primeiro classificado para a próxima Liga dos Campeões da Europa. O Arsenal, por outro lado, continua estacionado no meio da tabela de classificação com 42 pontos, levando vantagem no desempate para o Leeds United.