Cristiano Ronaldo marca no fim e evita nova derrota da Juventus no Italiano

03/04/2021 | 16:04



Depois de perder para o Benevento no último domingo, a Juventus tropeçou mais uma vez no Campeonato Italiano, só que desta vez Cristiano Ronaldo conseguiu evitar o pior. Neste domingo, a 'Velha Senhora' visitou o Torino fora de casa, teve mais posse de bola, mas não conseguiu sair do empate por 2 a 2.

Para o duelo deste domingo, o técnico Pirlo não pôde contar com o brasileiro Arthur, o argentino Paulo Dybala e o norte-americano Weston McKennie. Os atletas foram flagrados se aglomerando em uma festa na casa do meio-campista em Turim na madrugada da última quinta-feira. Os três foram suspensos da partida pela Juventus, e terão de pagar multas também por desrespeitarem os protocolos sanitários contra a covid-19. Além deles, o zagueiro Leonardo Bonucci também esteve fora por testar positivo para a doença.

O desastre ainda poderia ter sido pior, se não fosse por Cristiano Ronaldo. Jogando fora de casa, a Juventus até começou bem, ao marcar com Chiesa e assistência de Morata logo aos 13 minutos. A jogada ocorreu no canto esquerdo da área dos mandantes. Após uma bela tabela, o atacante invadiu a pequena área e chutou rasteiro para abrir o marcador da partida.

O empate veio no começo da segunda etapa. Após um arremate de longe, o goleiro Szczesny acabou rebatendo a bola para dentro da pequena área. Antonio Sanabria venceu o marcador e, de cabeça, colocou números iguais no placar. A virada também veio de seus pés. Após erro de passe da defesa da Juventus, o paraguaio ficou com a bola e, mesmo com dois marcadores em sua cola, chutou forte. O arqueiro rebateu para dentro e a Torino passou à frente.

Com pouco mais de 10 minutos para o fim, Bernadeschi cruzou para dentro da área, que estava bastante povoada. O zagueiro Chiellini tentou um voleio, mas pegou de mal jeito. Oportunista, Cristiano Ronaldo de cabeça tratou de empurrar a bola para o fundo das redes. A princípio, o auxiliar invalidou o gol. Mas, após revisar o VAR, o juiz confirmou o empate da Juventus.

Com o resultado, os comandados de Pirlo estacionam na 4ª colocação com 56 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate sobre o Napoli, e a nove de distância para a líder Internazionale. Já o Torino, que teve o jogo nas mãos, ainda continua preocupado com o rebaixamento, uma vez que ocupa a 17ª posição, apenas dois pontos acima da degola.