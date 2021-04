Morre, aos 84 anos, vítima da Covid, o cantor Agnaldo Timóteo

Francisco Lacerda



03/04/2021



Morreu neste sábado, vítima da Covid-19, o cantor, compositor e político Agnaldo Timóteo, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 17 de março no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Agnaldo Timóteo lutava contra o coronavírus e havia tido pequeno agravamento em seu estado de saúde nas primeiras horas deste sábado. Por meio de uma rede social, Timotinho, sobrinho do músico, havia divulgado boletim médico do tio, no qual mostrava esperança na melhora do tio:



“Continua em ventilação mecânica invasiva. Temos a convicção de que Timóteo está dando o seu melhor para vencer essa batalha e a guerra. A equipe médica e família permanecem confiantes em sua plena recuperação. Estamos em um processo de continuar e ampliar a nossa corrente de fé com nossos pensamentos positivos e orações, energizando positivamente cada vez mais o nosso querido Agnaldo.”

O cantor, entretanto, não resistiu.



"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 e faleceu hoje, às 10h45. Temos a convicção que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a corrente de fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor! #LuzTimóteo!", informa nota enviada à imprensa.