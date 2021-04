Obituário - 4 de abril de 2021

Ademir Medici

04/04/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Augusta Grespan Paterno, 99. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Gomes Tavares, 97. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia na Vila América, em Santo André. Chefe de almoxarifado aposentado. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Raimundo dos Santos, 89. Natural de Rio Real (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Argentina Maciente Stoppa, 88. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Eugênia Frare, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arlindo Mastrocolo, 84. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Dirce Borlotti Garcia, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 31. Memorial Planalto.

Izaura Ferreira Pardo, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mário Fracaroli, 82. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Francisca Carneiro, 79. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Cildes Ferreira Martins, 76. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva Ferreira Mariano, 76. Natural de Jequitaí (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Geni Garcia de Santi, 71. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Fassina Leme, 71. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 31. Cemitério Municipal de Montenegro, Jundiaí (São Paulo).

José Quachio, 67. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Matias Guedes, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Solange Fátima Neves, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 31.Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Moreira de Godoy, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Professor. Daí 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Lúcia Lusanira dos Santos, 53. Natural de Coroatá (Maranhão). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Costureira. Dia 31. Memorial Planalto.

Marco Antonio da Silva, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jane da Silva Franco, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lidiane Flávia Fonseca da Silva, 48. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliano Gomes Pintão, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Montador de móveis. Dia 31, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréia Pereira, 32. Natural de Itajaí (Santa Catarina). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônoma. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Henrique Florêncio de Lima, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aymoré, em São Paulo, Capital. Professor. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Romeu Natal Vieira, 57. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Gerente de Projetos. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alzira Rodrigues dos Santos, 80. Natural de Itaobim (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

João Teixeira de Novais, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Mozart Araujo dos Reis, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Rita Rodrigues dos Santos, 73. Natural de Malacacheta Minas Gerais. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Vicente José da Silva, 71. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Dirceu das Graças Lima, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Valusia Martins Sampaio, 63. Natural de Itanhaém (São Paulo). Residia em Cubatão (São Paulo). Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Cubatão (São Paulo).

José Geraldo Alves, 63. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia em São Paulo, Capital. Dia 30. Em São Bernardo Cemitério da Paz.

Julianne Gomes Lourenço, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Nancy Dias de Oliveira, 80. Natural de Barretos (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ricardo Sanches, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Valdeci Rodrigues da Silva, 70. Natural de Sanharo (Pernambuco). Residia no Jardim São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Carmosina de Jesus, 69. Natural de Itagi (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

José Geronymo Rosa, 67. Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Cemitério Municipal.

Eduardo Francisco da Silva, 67. Natural de Rio Largo Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal.

Ildova Teixeira de Souza, 63. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Florismar Alves Santos, 61. Natura de Itarantim (Bahia). Residia em Diadema. Dia 30, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria do Socorro Lima dos Santos, 61. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Jardim da Paz, em Embu das Artes (São Paulo).

Antonio Josuel da Silva, 60. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Renilson Ferraz Dias, 38. Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Cemitério Municipal.

MAUÁ

José Francisco Alves, 85. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Mauro Marcos Bertoncin, 64. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Alcino Alves de Souza, 73. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Santo Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Santo André. Vale dos Pinheirais.