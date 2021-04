BBB 21': Ludmilla será a atração na noite deste sábado

03/04/2021 | 14:11



Ludmilla será a atração da festa deste sábado, 3, no Big Brother Brasil. A cantora, técnica do The Voice+, irá agitar a noite com os participantes do BBB 21.

"Como quero ver aquela galera feliz, entusiasmada e animada! Podem esperar um show incrível, muito fervo, muita energia positiva e muito quadradinho", afirma.

Entre as músicas tocadas por Ludmilla estão Rainha da Favela, Bom e Pulando na Pipoca.

"A ansiedade está a mil! Queria muito poder pular na pipoca com eles igual no ano passado. Dessa vez não vai rolar, mas espero que sintam toda a minha energia e alegria em estar ali, devolvendo um pouco do entretenimento que eles nos entregam", comenta.

Nas redes sociais, Ludmilla perguntou aos internautas quais músicas gostariam de ouvir no BBB 21.