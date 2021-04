Gil e Fiuk vencem prova e são os anjos da semana no BBB21!

03/04/2021 | 14:11



Neste sábado, dia 3, aconteceu a Prova do Anjo no BBB21! Gil e Fiuk levaram a melhor e são os anjos da semana! Os brothers se dividiram em duplas após realizarem um sorteio para descobrirem quem iria participar da prova, e Thais e Juliette ficaram de fora da disputa.

Os participantes usaram equipamentos de proteção como capacetes e luvas. A dinâmica da prova consistia em fazer revezamento: o objetivo era levar duas latas de refrigerante de um lado da prova para o outro. O participante de colete laranja devia pegar uma latinha, subir na lata gigante, e o de colete verde deveria trazer o parceiro puxando, o mais rápido possível, rodas que movimentariam a lata gigante. Ao chegar do outro lado, o brother deveria pular da lata gigante, depositar a latinha em um dos nichos e fazer o revezamento.

Depois que o participante de colete verde repetisse o procedimento, o brother de colete laranja deveria voltar para o outro lado, desta vez sem latinha, e apertar o botão para acabar a prova. Venceria a dupla que apertasse primeiro o botão.

Caio e Rodolffo, contra Gil e Fiuk, fizeram a primeira disputa. Rodolffo caiu ao chegar bem perto do outro lado, dando vantagem para Gil e Fiuk, que conseguiram completar a rodada e foram para a final. Depois foi a vez de João e Camila enfrentarem Arthur e Pocah. A disputa foi acirrada, e Arthur e Pocah venceram.

Na rodada final, Gil e Fiuk enfrentaram Arthur e Pocah. As duplas mostraram bom desempenho na prova, mas os anjos da semana são Gil e Fiuk! Aliás, cada um da dupla vai ganhar dez mil reais, um almoço do anjo, e mais dois presentes do anjo, um de cada família.