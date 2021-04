Antonia Fontenelle pede 110 mil reais de indenização para humorista que a chamou de rapariga

03/04/2021 | 14:10



Eita, mais uma polêmica para a conta de Antonia Fontenelle. Dessa vez, ela está processando Ivanildo Gomes, o Batoré, por ter sido chamada pelo humorista de rapariga. Segundo informações do Balanço Geral, programa da Record, essa expressão, no Nordeste, é como chamar uma mulher de prostituta.

Tudo começou quando Antonia fez vídeos em suas redes sociais para citar o caso de agressão de Henri Castelli. No registro, ela diz:

- Turistas do Brasil afora. Cuidado quando vocês forem para o Alagoas. Cuidado, mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente e cuidado homens, com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência.

Batoré, que é nordestino, não gostou nem um pouco e, além de chamar a youtuber de rapariga, não mediu palavras:

- Antonia Fontenelle... é um prazer tão grande não conhecer uma pessoa como você. (...) Você é tão pequena para falar do Nordeste. Lava a sua boca pra falar mal do Nordeste, porque a tua boca deve ter passeado por locais, que a rede de esgoto do Nordeste é mais limpa. Você é tão insignificante que pra você estar viva hoje, precisou alguém importante morrer. (...) Toma vergonha na cara.

Por isso, segundo informações de Fabíola Reipert, Fontenelle entrou na Justiça e pediu uma indenização de 110 mil reais ao humorista, além de exigir que ele se retrate publicamente sobre o assunto e ainda apague o vídeo que fez para falar sobre ela.

Vish!