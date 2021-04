Napoli sofre para derrotar lanterna Crotone; Atalanta também vence e Roma empata

03/04/2021 | 12:20



Napoli e Atalanta sofreram, mas venceram, neste sábado, e acirraram a briga por vagas italianas nas competições europeias da próxima temporada. O time de Nápoles derrotou o lanterna Crotone (20º colocado, 15 pontos), por 4 a 3, enquanto o time de Bérgamo passou pela Udinese por 3 a 2. Duelos foram válidos pela 29ª rodada.

Com estes resultados, o Napoli chegou aos 56 pontos, em quarto lugar, e supera momentaneamente a Juventus, que ainda joga neste sábado e tem 55. A Atalanta chegou aos 58, em terceiro, e se aproximou do vice-líder Milan, que, mais cedo, ficou no empate com a Sampdoria e tem 60 pontos.

A Roma também ficou na igualdade, por 2 a 2, com o Sassuolo (9º, 40 pontos) e deixou de se aproximar dos líderes, ao ficar com apenas 51 pontos, na sétima colocação. E ainda foi ultrapassada pela rival Lazio (6º, 52 pontos), que bateu o Spezia por 2 a 1.

O único a vencer fora de casa foi o Verona ((8º, 41 pontos), ao marcar 2 a 0 sobre o ameaçado Cagliari (18º, 22 pontos). Já o Benevento (15º, 30), em casa, não conseguiu superar o vice-lanterna Parma (19º, 20) e ficou no empate por 2 a 2. Outro empate, por 1 a 1, registraram Genoa (13º, 32) e Fiorentina (14º, 30).