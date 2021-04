Isis Valverde relembra internação grave depois de fraturar a coluna cervical: - Deus me deu mais uma chance

03/04/2021 | 12:10



Durante a pandemia do novo coronavírus, Isis Valverde esteve em alta na televisão: a atriz apareceu na reprise da novela A Força do Querer, e agora está na reprise de Ti Ti Ti e na fase final de Amor de Mãe. Para o jornal Extra, a artista comentou qual é a sensação de estar no ar em diferentes trabalhos:

- Desde o início da minha carreira, emendei muitas novelas. Não vejo problema em permanecer no ar por tanto tempo, desde que as personagens sejam diferentes. Depois de Ti Ti Ti, acredito que minha imagem vá descansar. Eu fico naquela expectativa de ver no que eu evoluí e no que mais posso melhorar.

Em Ti Ti Ti e Amor de Mãe, as personagens interpretadas por Isis têm algo em comum: ambas sofrem acidentes na trama e precisam de internação. A enfermeira Betina é internada devido ao novo coronavírus, e a atriz conta que a cena mexeu com suas emoções:

- Estar naquele hospital foi uma catarse. Foi muito difícil, mas eu tinha que cumprir a minha função. Artista tem que trabalhar os sentimentos, senão perde o controle. Mas naquele dia eu estava bem mais sensível do que o normal. É muito bom ter esse reconhecimento quando você se entrega de coração. Betina tem uma fragilidade imensa; ao mesmo tempo, carrega a cruz pesada com resiliência. É alguém que sabe lidar com a montanha-russa da vida.

Não somente as personagens precisaram de internação. O mesmo aconteceu com a atriz, que passou pela experiência ao fraturar a coluna cervical:

- Deus me deu mais uma chance. Eu revi muitas coisas a partir dali. Minha mãe mesmo fala que mudei muito, amadureci, editei pessoas e coisas.

Isis ainda falou sobre maternidade, e sobre o filho Rael:

- Eu não tinha essa vontade [de engravidar], mais jovem. Isso veio depois dos 30 e quando conheci o pai do meu filho, a pessoa ideal. Ele [Rael] me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, me devolve um olhar para as coisas simples do mundo. Criança é um anjo que entra na vida da gente, e Rael não é diferente.

A atriz também revelou que faz ioga para relaxar a mente durante o período da quarentena:

- É quando eu relaxo, me reconecto e me reenergizo. Também adoro jogar altinho com o meu marido no jardim. E faço muay thai, exercícios com peso... Estou bem ocupada.