Após assumir liderança no BBB21, Viih Tube se irrita com Juliette, que cria confusão sobre convite para dormir no quarto do líder

03/04/2021 | 12:10



O BBB21 tem treta atrás de treta, né? Depois de Viih Tube ficar 14 horas na Prova do Líder, que foi de resistência, na noite da última sexta-feria, dia 2, o Tiago Leifert confirmou a liderança da youtuber durante o programa ao vivo, mostrando como foi a entrada da sister no quarto que será todo seu na próxima semana. Para acompanhá-la no VIP, Viih escolheu estar ao lado de Thaís, Juliette, João Luiz e Camilla de Lucas, sendo que Rodolffo, Caio, Fiuk, Gilberto, Arthur e Pocah ficaram na Xepa.

Mas como nem tudo são flores, alguns brothers se mostraram preocupados com o julgamento do público do lado de fora do BBB21, outros disseram que já estão cansados do game e ainda teve confusão com o convite de Viih para dormir no quarto de líder. Além disso, não poderia faltar a clássica conversa sobre a formação do paredão e a Prova do Anjo, e rolou até um desabafo de um brother com saudade de uma certa sister que já deixou o reality. Consegue imaginar quem é?

Para começar, ao longo da madrugada os confinados fizeram algumas brincadeiras para descontrair, mas no quarto colorido, Viih combinou com Thaís para ir dormir com ela no quarto do líder. Entretanto, Juliette causou um climão com as sisters por achar que merecia aproveitar o conforto do cômodo após se desgastar na Prova do Líder. Enquanto Thaís arrumava suas coisas para seguir para o quarto do líder, Juliette se deitou na cama com cara fechada e Camilla ficou em dúvida se já havia tido um acerto sobre quem iria dormir por lá.

- Como vocês definiram?, perguntou Camilla.

- Definiu. Vitória disse que queria duas pessoas só na cama, disse Juliette.

Viih interrompeu a amiga para contar que pediu para apenas na madrugada de hoje só durma mais uma pessoa na cama:

- Eu falei que hoje estou com muita dor, estou cansada. Acho que tem três cama sobrando aqui e não tem problema duas na cama lá, e se a Camilla quiser no chão. E aí, a partir de amanhã, a gente dorme em cinco, dez e quantos couber lá. Só falei que queria hoje. Você que está sendo rebelde.

- Não. Você falou isso aí, rebateu Juliette.

- Falei que só hoje queria dormir em duas na cama porque tem três camas sobrando aqui. Não tem problema e amanhã dorme mais gente lá. Não foi por mal. Você que está de birrinha, disse Viih Tube.

Após alguns minutos, Viih Tube questionou Juliette e Thaís para saber quem iria acompanhá-la, viu Juliette fazer pouco caso e soltou:

- Ah, vai fazer birrinha, rebeldia de criança? Aí, eu vou ficar brava.

Juliette então jogou a decisão de quem deve ir ao cômodo para Viih.

- Amiga, a gente não tem que decidir. Você que diz Vamos dormir lá, afirmou.

- Falei: Quem quiser ir, vamos, respondeu Viih Tube.

- E se todo mundo quer ir?, perguntou Juliette.

- Aí, vocês decidem. Eu já montei o VIP. Vocês que lutem e se decidem, disparou Viih.

Cansada do climão, Thaís decidiu abrir mão por também não ver Viih Tube reforçar que havia a chamado.

- Vai lá, Juliette. Pode ir. Não tem importância e amanhã eu vou.

- Então eu vou... Aqui é assim: Quem não chora, não mama. Então, prazer Juliette chorona, finalizou Juliette.

E isso virou assunto até o dia seguinte, quando Thais e Viih falaram sobre o ocorrido:

- Eu odeio ser pressionada, diz Viih Tube para Thaís, ao que a sister responde:

- Quem gosta?.

A youtuber continua:

- Nossa, e eu querendo dormir e ela falando disso.

A goiana quer saber o que e a paulista afirma que não lembra direito, pois estava com sono. Neste momento, a cirurgiã-dentista dispara:

- Ela queria me botar como se eu estivesse na disputa, eu não estava, não estava querendo ir. Por isso que se eu irritei foi porque eu não estava em disputa nenhuma não. Pega e vai.

A youtuber conta:

- Ela falou que esperasse que eu falasse para ela ir.

A goiana ri e diz:

- Mas não era o que você queria.

Na sequência, a paulista afirma:

- Tipo, foi legal a gente ter ficado juntas no final da prova, foi até o que falei ali no ao vivo. Só que, de qualquer forma, ela mesmo disse que eu teria ganhado.

Juliette também falou sobre o caso com João Luiz:

- Thaís ficou chateada ontem porque eu fui lá?

O brother responde que não sabe:

- Ela não falou nada comigo, não, mas conversa com ela depois.

- Ah não, eu queria ir. Eu preciso fazer carinho em mim também, eu sou forte e, às vezes, as pessoas pensam que eu não preciso de carinho. Eu precisava muito de um conforto por ter passado muitas horas na prova, esclareceu Juliette.

O mineiro aconselha a sister a conversar com Thaís sobre o fato da cirurgiã-dentista estar ou não chateada. A sister desabafa:

- Toda hora eu abro mão do que eu quero.

Momento sensível

Ainda de madrugada, um momento para lá de emocionante arrancou lágrimas de uma sister.

Juliette fez uma homenagem à irmã falecida, que faria aniversário no sábado, dia 3. A paraibana deu as mãos para João Luiz, Viih Tube, Pocah e Camilla de Lucas na área externa e cantou Dona Cila, de Maria Gadú.

- Vou cantar uma música e mandar boas energias, onde ela estiver, do jeito que ela estiver, contou a advogada. De arrepiar!

Excluídos?

A decisão de Viih Tube de deixar Pocah na Xepa sozinha com os brothers virou assunto de uma conversa durante a madrugada. Juliette contou para os companheiros do VIP que a cantora estava se sentindo excluída, e que ela mesma já sentiu na pele a mesma sensação.

- É horrível, viu? Eu já fiquei assim. Já fiquei mal quando estava só eu e ela [na Xepa].

E ela ainda fez um alerta:

- Não pode deixar ela só, não. A pessoa se sente excluída.

A paraibana também citou Gilberto como outro excluído da casa.

- O Gil também está na cova dos leões, porque o menino está chateado com ele, o Rodolffo, lembrou Juliette.

E horas antes, Gil e Arthur tentaram analisar como estariam sendo vistos do lado de fora do BBB21. O doutorando em Economia se questionou sobre uma atitude:

- Será que o povo acha que eu fui falso com a Juliette e me odeia por causa disso? Porque eu falei o negócio da lágrima? Será que eu deixo um clima muito pesado na casa?, perguntou o pernambucano.

Ele nem sabe que suas atitudes com Juliette estão, sim, sendo motivo de julgamento do lado de fora, né?

Desabafos

Quem também entrou nessa de conversar sobre o jogo em tom de desabafo foram Fiuk e Caio. Os dois se dizem gratos por terem chegado a esse ponto do reality, mas o cantor acabou fazendo uma ressalva:

- Eu dei uma forçada só para entrar no jogo. Esse negócio do jogo, do que o Tiago (Leifert) fala, mas isso aí está ficando meio cansativo pra mim.

Arthur também entrou nessa com outro participante, dessa vez contando para Pocah que uma Carla Diaz está fazendo falta no seu dia a dia. Ao lembrar da participante, que já foi eliminada, a cantora caiu no choro:

- Eu penso nela todo dia.

- Acordei e bateu saudade do dummyzinho. Saudade é uma coisa que me corrói muito, de acabar com meu dia real, revelou o instrutor de crossfit.

Anjo e monstro

Como nesta edição todos são muito jogadores, é claro que os brothers já estão pensando em quem vai levar a Prova do Anjo e, consequentemente, quem ganha o castigo do monstro. Em uma conversa na cozinha, Camilla de Lucas, João Luiz, Thaís e Viih Tube começaram a especular quais participantes poderiam tirá-los do VIP. Eles, então, analisaram as opções de Gilberto e Rodolffo.

- Ai, gente, peguem o anjo porque vou chorar muito se desmontarem meu VIP", avisou a youtuber.

O papo sobre a prova também rolou entre Pocah e Arthur. A cantora logo já adiantou para o brother:

- Vou imunizar você, que me imunizaria.

A carioca também deixou claro que, a partir dessa decisão, todos os votos do instrutor de crossfit seriam convertidos para ela.

- Estou certo que vou e estou tranquilo. Se tiver Bate e Volta, ainda tem uma chance. Se não rolar no Bate e Volta, bora para o Paredão e, se eu sair, é porque eu mereci sair mais do que os outros, afirmou o capixaba, que está com a batata assando do lado de fora do confinamento.