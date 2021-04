André Marques dá rara declaração sobre namoro com Sofia Starling e explica por que prefere manter a discrição

03/04/2021 | 12:10



Você sabe que André Marques já teve alguns relacionamentos em sua vida, mas sempre preferiu a discrição. Atualmente, ele namora Sofia Starling - e o romance já dura dois anos. Apesar de não deixar de postar fotos ao lado da amada nas redes sociais, o novo apresentador de No Limite prefere não falar sobre o assunto à imprensa.

Em conversa com a colunista Patrícia Kogut, ele explicou seus motivos:

- Eu não gosto muito de falar da vida pessoal, mas acabou acontecendo naturalmente. Nas redes sociais, até posto pouco em relação a quem gosta de mostrar. Acho que o relacionamento diz respeito a quem vive. Como pessoa pública, as pessoas têm curiosidade, perguntam... Foi realmente o primeiro relacionamento que acabei falando mais. Já tive relacionamento de anos que ninguém nem sabia que eu tinha, disse, se referindo ao casamento com a veterinária Manuella Vieira, mantido em segredo por sete anos.

Além disso, o ex-Malhação falou um pouco mais sobre o The Voice+. O reality show chega ao fim de mais uma edição no próximo domingo, dia 4, mas o apresentador continuará apresentando edições posteriores da atração que conta apenas com participantes acima dos 60 anos de idade:

- A adeus é só para o [The Voice] Kids. Por enquanto, vou sofrer um pouco no calor, tomar conta dos combatentes [do No limite] e depois eu volto para o Mais [Você]. Eu acho essa edição não surpreendeu só a mim, mas a todos. São histórias de vida. Recentemente, ouvi algo muito interessante de uma cantora: Envelhecer em festa é muito bom. Eles têm muitas histórias de tentativas, recomeços, uma bagagem grande. Por isso, eu acho que de emoção é o programa mais sinistro. Mexe não só com o público, mas com todos nós da equipe.

Além disso, ele deu detalhes dos bastidores e sobre os cuidados que a produção toma, ainda mais por se tratar de um programa cujos participantes fazem parte do grupo de risco em meio à pandemia do coronavírus. André, por exemplo, fez dois testes de PCR essa semana e ainda fará mais dois, no sábado e domingo. E as roupas dos técnicos e até as dos participantes são etiquetadas e vêm num saco, lacradas, para que eles vistam sem a ajuda de camareiras:

- Por serem participantes de mais idade, que fazem parte do grupo de risco, são mais exigentes ainda os protocolos. Lá, da chegada dos Estúdios Globo até o camarim, são tantos protocolos que daria tempo de chegar a Niterói [risos]. Porque está sendo tudo muito respeitado. Minha roupa fica no camarim e fica lacrada também.