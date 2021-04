Rodovias que conduzem à Baixada Santista têm tráfego normal

Do Diário do Grande ABC



03/04/2021 | 09:31



As rodovias que fazem a ligação do Grande ABC com as cidades da Baixada Santista têm tráfego normal na manhã deste sábado.

De acordo com o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), concessionária responsável pela administração das vias, o motorista que desce não encontra dificuldades, com trânsito normal em ambos os sentidos.

O tempo está ensolarado e a visibilidade é boa. O SAI está em operação normal 5X5. A descida é realizada pelas pista Sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida é feita pelas pistas Norte de ambas as rodovias.

Necessário lembrar que ao menos 60 cidades Litoral e também do Interior de São Paulo decidiram instalar barreiras sanitárias para inibir a entrada de turistas e visitantes, durante os feriados antecipados na Capital e no Grande ABC. Os agentes não podem impedir a passagem dos veículos, entretanto, convidam o motorista a preencher questionários, medir a temperatura e, em alguns casos, tentam convencer o visitante a retornar para sua cidade. A medida é uma tentativa de evitar maior disseminação da Covid-19 em regiões que já estão com hospitais lotados.