Estilista australiana Carla Zampatti morre após sofrer queda grave em teatro de ópera

03/04/2021 | 09:10



Carla Zampatti, estilista australiana, morreu aos 78 anos de idade no dia 3 de abril. Segundo informações do The Guardian, ela estava hospitalizada há uma semana após sofrer uma queda bem séria nas escadas do teatro Mrs Macquarie?s Point, na estreia da ópera La Traviata, em Sydney, na Austrália.

Nascida na Itália, em 1942, ela mudou para a Austrália oito anos depois. Mais tarde, ela criou sua própria marca de roupas. No Instagram oficial, há a seguinte homenagem:

Uma campeã das mulheres australianas e uma história de sucesso multicultural, ela continuou a prosperar como mulher de negócios por meio de uma enorme mudança radical e social, projetando roupas para mulheres que lutavam pela libertação por meio do movimento pelos direitos das mulheres na década de 1960 para empoderar as mulheres de hoje na liderança, no local de trabalho, em sua casa e em eventos importantes da vida.

Zampatti deixa três filhos e nove netos.