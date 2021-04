Toronto Raptors aplica 'goleada' sobre Golden State Warriors por 130 a 77 na NBA

03/04/2021 | 08:40



O Toronto Raptors obteve a vitória mais esmagadora da temporada da NBA, nesta sexta-feira, ao derrotar, em seu ginásio, o Golden State Warriors por 130 a 77. O destaque foi o ala-pivô camaronês Pascal Siakam, autor de 36 pontos.

A vitória com margem de 53 pontos supera o triunfo do Dallas Mavericks diante do Los Angeles Clippers, por 124 a 73, ocorrida em 27 de dezembro. Uma vantagem maior só foi registrada em 9 de dezembro de 2018, quando o Boston Celtics marcou 133 a 57 sobre o Chicago Bulls.

O triunfo espetacular foi o 19º da equipe canadense, após 49 jogos, o que a coloca em 11º lugar na classificação da Conferência Leste, enquanto os Warriors, em décimo na Conferência Oeste, somam agora 23 vitórias e 26 derrotas.

Outro grande destaque da rodada foi o grego Giannis Antetokounmpo e seus 47 pontos anotados na vitória como visitante do Milwaukee Bucks, por 127 a 109, sobre o Portland Trail Blazers, que teve quebrada sua sequência de quatro vitórias consecutivas.

Antetokounmpo, autor também de 12 rebotes, acertou impressionantes 85% dos arremessos, mas não quebrou a sua melhor marca na carreira, que registra 52 pontos em uma partida. "Esta noite poderia ser colocada em um quadro", disse o jogador.

Em Phoenix, os Suns não deram chance desde o início para o Oklahoma City Thunder, ao abrirem 30 pontos ao final do primeiro quarto (43 a 13). Em noite inspirada de Devin Booker, dono de 32 pontos no jogo, o time da casa marcou 140 a 103 e manteve o segundo lugar na Conferência Oeste, agora com 34 vitórias e 14 derrotas. Já o adversário é apenas o 13º, com 20 triunfos, em 48 duelos.

O Utah Jazz segue firme na liderança no Oeste, após derrotar o Chicago Bulls, em sua quadra, por 113 a 106, alcançando a vitória de número 37, em 48 partidas disputadas. Os Bulls, em décimo no Leste, perderam pela 28ª vez, depois de 47 apresentações.

Veja os resultados desta sexta-feira:

Toronto Raptors 130 x 77 Golden State Warriors

New York Knicks 86 x 99 Dallas Mavericks

Boston Celtics 118 x 102 Houston Rockets

Indiana Pacers 97 x 114 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 120 x 108 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 103 x 126 Atlanta Hawks

Utah Jazz 113 x 106 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 109 x 127 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 94 x 115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 140 x 103 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos deste sábado:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x New York Knicks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolvers

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Utah Jazz x Orlando Magic

Portland Trailblazers x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks