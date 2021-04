Época de alternativas

Do Diário do Grande ABC



02/04/2021 | 23:59



O zero impresso no campo ‘óbitos confirmados’ do boletim diário que a Prefeitura de São Caetano divulga todos os dias para esclarecer as ocorrências da Covid-19 no município deram uma pequena sensação de alívio. O número revela que ontem, após 12 dias em que a cidade registrou média de sete mortes, ninguém perdeu a vida no município por causa da doença. O mesmo não ocorreu em Santo André e São Bernardo, que, juntas, contabilizaram 19 falecimentos, sendo dez em solo são-bernardense e nove em terras andreenses.

Com mais estas vidas ceifadas, a região atingiu a triste marca de 5.736 baixas por conta do coronavírus. Uma trágica sucessão, que certamente está em patamar ainda mais elevado, visto que Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, em razão do feriado da Sexta-Feira Santa, não divulgaram seus informativos.

Já faz quase 13 meses que a maior parte do noticiário expresso neste Diário – assim como na maior parte dos veículos de comunicação sérios – se refere às consequências da pandemia de Covid-19. Infecções, contaminações, mudança de hábitos, mortes, desrespeito a normas sanitárias, ignorância ao que prega a ciência, vacina em ritmo lento e ainda mais mortes.

Eventos que se sucedem, que assustam aos que possuem bom-senso, mas que parecem não impressionar os que, sabe-se lá por qual motivação, renegam o poder letal do vírus, colocando em risco as suas vidas e também as das pessoas que os cercam.

Nesta edição em particular, fica registrada a forma encontrada pela Igreja Católica para manter a tradição dos ritos que celebram a Paixão de Cristo. Com os fiéis em casa e transmissão via internet. Mas também salta aos olhos as 943 festas clandestinas que foram encerradas em março.

Os dois exemplos mostram que no atual momento existem, sim, alternativas. Cabe aos cidadãos fazerem as escolhas certas. E as autoridades se unirem em prol da saúde. Se cada um priorizar seu interesse, vai demorar para chegar o dia em que não haverá óbitos por Covid nas sete cidades.