O poder da palavra

do Diário do Grande ABC



03/04/2021



Enquanto os profissionais da saúde lutam para salvar os pacientes – os doentes pela Covid já ocupam todos os leitos na região de Santo André –, grupos de oração tentam fazer sua parte para aliviar o sofrimento da pandemia que abala todo o País.

Um desses grupos comparece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5h30, ao hospital de campanha Pedro Dell’Antonia para rezar e pedir a Deus que ajude na cura dos doentes e para dar forças aos que trabalham dentro dos hospitais.

“A gente crê no poder da palavra”, diz a pastora Renata Silveira, da Igreja Apostólica Pleno Poder, que comanda o grupo. “Cremos que os médicos, enfermeiros, agentes de limpeza, assistentes sociais, todos vão receber uma força que vem de Deus e vão repassar da vida deles para a vida dos pacientes.”

A fé também deu forças para outras pessoas enfrentarem a doença ou a internação dos companheiros, para não se deixar levar pelo desespero. Marcela Ondei conta ter encontrado forças em Deus quando o marido, Leandro Ondei, foi internado e teve cinco paradas respiratórias.

“Eu me ajoelhei e só pedia a Deus que acalmasse o coração de Leandro”, conta Marcela, sobre a aflição de não ter notícias e imaginar que o marido, internado e entubado, também estivesse preocupado com a família. Ela diz que tentava acalmar os filhos, dizendo que Deus estava “trabalhando”, mas, por dentro, o desespero era muito grande.

A auxiliar administrativa Priscila Lima, mãe de três filhos, também acreditou na oração para conseguir enfrentar a morte do tio e a doença da mãe. “Cada dia era uma vitória. Vejo a vida da minha mãe como um milagre. Ela ainda está bem debilitada, mas foi uma segunda chance. Acho que Deus, no meio de tanta tristeza, nos deu um pouco de alegria.”

São muitos os exemplos de como a fé ajuda a atravessar esse período tão grave. O mecânico Elenilson Henrique de Jesus, 39 anos, revela que foi a crença em Deus que lhe deu forças para enfrentar a doença. Ele não estava conseguindo reagir ao tratamento com antibióticos e até pensou na família e quem cuidaria dela, caso ele não sobrevivesse.

“A força de vontade de vencer pela família e por mim mesmo”, diz, para explicar sua reação quando o médico lhe comunicou que, se não começasse a comer e melhorasse naquele mesmo dia, seria entubado. Os profissionais que trabalham no hospital de campanha, em sua opinião, “são uma família; eles cuidam muito bem da gente, conversam bastante, dão força e muito apoio”.

A aposentada Maria Gerusa da Silva Marques, moradora do Parque João Ramalho, em Santo André, vai ainda mais longe ao revelar o poder que a fé exerce na cura de uma doença como a Covid. Ela também é evangélica e conta que, nos momentos mais graves, tinha a visão de que uma grande ave estava sempre a seu lado. “Eu ficava lá deitada e sempre via um pássaro, como se estivesse me dizendo ‘estou aqui contigo’. Fui melhorando e ele só desapareceu quando eu ia ter alta.” Ela acredita ter sido protegida diretamente pelo Espírito Santo.

