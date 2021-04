Após 12 dias, São Caetano não registra morte por Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/04/2021 | 00:01



Depois de 12 dias com média de sete mortes a cada 24 horas, São Caetano não registrou nenhum óbito ontem em decorrência da Covid. Com isso, ontem, foram computadas mais 19 baixas na região, sendo dez em São Bernardo e nove em Santo André. As outras cidades não emitiram boletim em razão do feriado da Sexta-Feira Santa. O total é de 5.736 baixas.

Em relação aos casos, foram mais 368, sendo 186 em São Bernardo, 133 em Santo André e 49 em São Caetano, com total de 158.131 desde o início da pandemia, sendo que, desses, 142.883 estão recuperados.

No Estado, foram mais 818 mortes e 16.762 casos, assim o total chegou a 2.513.178 infecções e 76.552 vítimas fatais. No Brasil, o Ministério da Saúde informou mais 2.922 falecimentos (328.206 no total) e 70.238 novos casos (12.910.082).

Mesmo sem emitir boletim, Riberão Pires confirmou ontem mais duas mortes de pacientes que aguardavam por leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por meio da Cross (Central de Regulação de Serviços de Saúde) do Estado. Trata-se de um homem de 69 anos e de uma mulher, de 72. Agora, são 38 pessoas que morreram à espera de leito na cidade, que ainda registra mais 13 pacientes que aguardam por vaga de internação, sendo 11 de enfermaria e dois de UTI.

Com os óbitos de ontem, o Grande ABC acumula 108 mortes de pacientes na fila. Além dos 38 de Ribeirão Pires, morreram 32 em São Bernardo, 13 em Diadema, dez em Mauá, oito em São Caetano e sete em Rio Grande da Serra.

Com 97% dos leitos de UTI ocupados, São Bernardo tem 16 pacientes que esperam por vaga na enfermaria e 25 em leitos de emergência. Em São Caetano, 90% das UTIs estão ocupadas e 14 pacientes aguardam por leitos de emergência e outros seis de enfermaria.