Estado interrompe 30 festas irregulares por dia em março

03/04/2021 | 00:28



O Estado fechou 943 festas ou eventos clandestinos em março, segundo levantamento da vigilância sanitária estadual, ou seja, média de 30 por dia. Além disso, cerca de 1.800 estabelecimentos comerciais foram autuados por descumprir as regras de funcionamento.

No pior mês da pandemia até agora, o número de denúncias sobre aglomerações também disparou. Foram 55.416 queixas referentes a estabelecimentos que funcionavam fora dos protocolos do Plano São Paulo, contra 4.332 registrados em fevereiro e 2.734 em janeiro.

O descumprimento das regras está sujeito a autuações com base no código sanitário, que prevê multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a penalidade ao estabelecimento é de R$ 5.278, valor cobrado por cada cliente que estiver sem a proteção.

NA REGIÃO

O problema com festas clandestinas e descumprimento das determinações do decreto estadual também atingem as cidades da região.

Em Mauá, na quinta-feira, dois estabelecimentos foram lacrados por funcionamento irregular. O primeiro era um bar clandestino que estava aberto com cerca de 40 pessoas, no Jardim Mauá. Depois, agentes da Prefeitura fecharam uma padaria, no Parque das Américas, que atendia 30 clientes. Os dois locais estavam descumprindo os decretos municipal e estadual por estarem abertos fora do horário permitido, sendo que o bar não cumpria as normas sanitárias.

A Prefeitura de Santo André informou que fez 1.081 vistorias em março após receber denúncias, aplicou 11 multas, interditou 14 locais e orientou outros 436 estabelecimentos sobre as normas sanitárias.