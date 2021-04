Com experiência em grandes clubes, Maranhão reforça o Tigre

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



03/04/2021



Apesar da paralisação do Campeonato Paulista da Série A-2 em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado, a diretoria do São Bernardo FC seguiu em atividade e anunciou um reforço para o ataque do time: Maranhão, 30 anos, que estava no Operário-PR, pelo qual disputou a Série B do Brasileiro.

No currículo o atacante traz passagens por grandes clubes como Bahia, Cruz Azul (México), Athletico-PR, Daejeon Hana Citizen (Coréia do Sul), Chapecoense-SC, Fluminense, Ponte Preta, Goiás, CSA-AL e Mirassol, no qual trabalhou junto com o técnico Ricardo Catalá. “Chego com experiência de ter disputado grandes competições em equipes tradicionais, mas nada disso importa se o trabalho no dia a dia não for feito. O que já fiz foi bom, mas é passado. No futebol nós temos que trabalhar todo dia com muita intensidade para conquistar os objetivos. Chego com essa experiência para agregar, mas o elenco do São Bernardo tem muitos jogadores de qualidade, que sabem o que é preciso para o sucesso”, declarou Maranhão.

O jogador já vinha treinando com o time, em Atibaia, há alguns dias, depois de se recuperar da Covid – ele testou positivo e teve de permanecer isolado, sem treinar. “Aproveitei essa pausa forçada e consegui buscar meu condicionamento físico para estar à disposição no retorno do campeonato, quando for possível. Estamos na torcida para que todo esse momento ruim passe logo para as pessoas poderem voltar à sua rotina”, concluiu.