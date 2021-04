A São Caetano que se moderniza

Ademir Medici

A agenda da Pró-Memória – ‘São Caetano do Sul em 52 fotos’ – traz imagens da cidade desde o início do século XX até a década de 1970.

Nesta foto, por exemplo, a Avenida Goiás moderna rasga o Tijucuçu transformado, levando de roldão marcas que um dia foram referências, entre as quais o antigo Estádio Conde Francisco Matarazzo, das grandes jornadas do São Caetano EC e que ficava ali pertinho: inaugurado em 1º de maio de 1937 na Rua Paraíba com fundos para a Rua Major Carlo Del Prete.

A cidade nasceu em torno da capela original do bairro Fundação, ultrapassou as linhas da EF São Paulo Railway, seguiu em direção aos altos do bairro Monte Alegre. E a estreita Goiás da General Motors e da USCS ousou desafiar o urbano de então. Atropelou casas, oficinas e estabelecimentos comerciais. Virou artéria moderna – e cada prefeito ali procurou colocar sua marca.

Documentos como a agenda da Fundação Pró-Memória de São Caetano difundem e valorizam as imagens. Cenários revividos.

Nasce a Teologia da Libertação

Texto: Milton Parron

O programa Memória, em razão da Semana Santa, apresentará uma produção especial sobre o significado da Páscoa no cotidiano das pessoas no mundo atual e abordará, concomitantemente, os conflitos doutrinários dentro da própria Igreja. Serão apresentados trechos da Conferência Episcopal Latino-Americana de 1968, na Colômbia, quando o padre peruano Gustavo Gutierrez expôs aos presentes os fundamentos da Teologia da Libertação por ele criada. Setores conservadores da Igreja imediatamente reagiram e muitos religiosos ao redor do mundo que abraçaram as ideias contidas na cartilha do padre Gutierrez pagaram um pesado tributo, incluindo o frei franciscano de Santa Catarina, Leonardo Boff. Também estarão no programa figuras emblemáticas da Igreja nacional, entre elas dom Paulo Evaristo Arns, dom Helder Pessoa Câmara e os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco durante suas peregrinações pelo Brasil. EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) –</CF> <CF160>Paixão e Páscoa</CF>. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, sábado, às 22h, com reprise amanhã, domingo, às 7h, e durante madrugadas da semana. Diário há meio século Sábado, 3 de abril de 1971 – ano 13, edição 1502 Manchete – Bengala: aumenta o número de mortos na guerra do Paquistão. Política – Enquanto o regime celebra mais um aniversário do movimento de 64, integrantes da ALN (Aliança Libertadora Nacional) e outros grupos de esquerda distribuem panfletos ao longo da Avenida Fagundes de Oliveira e outras ruas de Piraporinha, em Diadema. A Polícia Militar reprime e guarda as torres de transmissão das rádios Nacional (depois Globo), ali localizada, e Record, na Vila Pauliceia. O medo é que os equipamentos pudessem ser tomados pelos manifestantes. Comportamento – Diretores do Instituto de Educação Bonifácio de Carvalho, em São Caetano, e do Colégio Estadual Felício Laurito, de Ribeirão Pires, proíbem o cabelo e barbas compridos, e a minissaia.

