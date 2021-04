Sem Geromel, Kannemann e Rafinha, Grêmio deve apostar em jovens para o Gre-Nal

02/04/2021 | 20:37



O Grêmio entrará em campo, neste sábado, perante seu maior rival, o Internacional, sem poder contar com parte importante de seu elenco. Com treinos encerrados nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o que se sabe é que a equipe gaúcha não poderá contar com Pedro Geromel, Kannemann e Pepê, que não foram liberados pelo departamento médico. Rafinha e Jean Pyerre também não estão entre os relacionados.

Os desfalques deixam o treinador Renato Gaúcho em situação complicada porque ao menos contar com Rafinha era uma expectativa. Pedro Geromel, com lesão complicada no tornozelo desde o último Gre-Nal, em 25 de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, já era ausência esperada. Kannemann, por sua vez, ainda poderia ser relacionado, mas, para isso, precisava ser liberado pelo departamento médico após apresentar queixas recorrentes de dores musculares. Pepê, também lesionado, ainda segue em recuperação e não foi relacionado.

Com as ausências, o treinador deverá contar com os jovens jogadores que têm figurado no elenco da equipe no Campeonato Gaúcho. Para formação do time, Renato Gaúcho poderá contar com Heitor, Fernando Henrique, Léo Chú, Léo Pereira, Pedro Lucas e Ricardinho.

Entre os relacionados, o meia Pinares, deverá estar em seu primeiro Gre-Nal como titular na Arena do Grêmio, relatou, em coletiva de imprensa na última quinta-feira, ser "consciente da responsabilidade que tenho, mas com muita humildade espero ajudar para conseguir coisas lindas". O jogador, que deverá ser o principal armador no confronto, considera esse tipo de jogo "uma motivação extra", especialmente porque esteve, em 2020, por apenas 5 minutos em campo na derrota para o Internacional.

Confira os relacionados do Grêmio para o clássico:

Goleiros - Brenno e Chapecó

Laterais - Vanderson, Felipe, Cortez e Diogo Barbosa

Zagueiros - Ruan, Rodrigues, Heitor e Emanuel

Volantes - Maicon, Matheus Henrique, Darlan, Lucas Silva e Fernando Henrique

Meias - Pinares, Alisson e Pedro Lucas

Atacantes - Diego Souza, Ferreira, Elias, Ricardinho, Léo Chú e Léo Pereira