Abel Ferreira procura acertar o time para encarar abril decisivo no Palmeiras

02/04/2021 | 16:36



O mês de abril reserva duas disputas de título para o Palmeiras e pensando nesses jogos decisivos, o técnico Abel Ferreira comanda nesta sexta-feira um trabalho com todo o seu elenco. O desafio começa pela taça da Recopa Sul-Americana em jogos de ida e volta contra o Defensa y Justicia, da Argentina. Intercalando esses dois confrontos, a equipe paulista terá pela frente o Flamengo, em jogo único, para ver quem leva a Supercopa do Brasil

A datas para enfrentar o rival argentino estão definidas. No dia 7 de abril o Palmeiras faz o primeiro jogo em Buenos Aires. A partida de volta acontece uma semana depois em Brasília. No dia 11, um domingo, equipe do técnico Abel Ferreira vai a campo para medir forças com o Flamengo também no estádio Mané Garrincha.

A paralisação do Campeonato Paulista por conta da pandemia do novo coronavírus vai servir para alinhar o time na parte tática e também aprimorar o estágio físico dos atletas. A operação envolvendo esses dois jogos fez o treinador palmeirense antecipar o seu retorno das férias em um dia. Ele chegou na quinta-feira de Portugal e foi direto para a Academia de Futebol, onde realizou um trabalho com o grupo. Nesta sexta-feira ele espera ter todos à disposição para trabalhar a equipe.

De novidade, ele tem apenas a chegada de Danilo Barbosa que chega como opção para atuar como zagueiro e volante, mas é no ataque que o treinador mostra ter mais preocupação. Ele já disse a diretoria que precisa de um jogador com características diferentes de Luiz Adriano. Como o clube não conseguiu definir a ainda vinda de Ademir, do América-MG, o argentino Valentín Castellanos surge como opção.

A indefinição fica agora por conta das datas que o time terá à disposição com a volta do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Com três jogos decisivos no mês de abril, Abel pode ter de usa um time alternativo para as partidas do estadual. Os times da chave do Palmeiras disputaram quatro rodadas até a paralisação da competição. A equipe alviverde tem os mesmos oito pontos do Bragantino, mas aparece em primeiro nos critérios de desempate (gols marcados e melhor saldo). O Ituano é o terceiro colocado do Grupo C com sete pontos enquanto o Novorizontino segura a lanterna com dois pontos a menos.