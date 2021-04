Após vazamento de conversa privada, príncipe William perdeu a confiança em Harry

02/04/2021 | 15:10



A relação entre o príncipe William e o príncipe Harry está mesmo complicada. Depois de todo o bafafá por conta da entrevista polêmica que ele e Meghan Markle deram à Oprah Winfrey, o marido de Kate Middleton perdeu a confiança no irmão mais novo, de acordo com informações da revista US Weekly. Tudo porque depois do bate-papo Harry teria vazado para a imprensa norte-americana a conversa que eles tiveram.

Para quem não acompanhou, a tal entrevista ficou marcada pela exposição de vários problemas do casal com a realeza, tendo rolado, até, uma acusação de racismo contra o filho de Harry feita por um membro não identificado da Família Real. Depois disso, no entanto, a jornalista Gayle King contou ter descoberto que Harry falou com William e o pai, Príncipe Charles, sendo que a conversa entre os três não foi produtiva, mas foi considerada por Harry um avanço. E foi isso que deixou William ainda mais chateado.

Segundo uma fonte da US Weekly, o primogênito de Charles não gostou do vazamento da conversa e tem se sentido inseguro em relação a qualquer interação com o irmão.

- O William está se sentindo abalado. Ele disse ter sido um golpe baixo o vazamento da conversa e acha que a verdade foi distorcida. Ele se sente desconfortável em conversar com o Harry por telefone, acha que está em risco.

E não é só isso. Outra fonte, agora da revista OK! Magazine, afirmou que o afastamento entre os dois é considerado por William como sua experiência mais difícil desde a morte da mãe, Lady Di, em 1997.

- Não há dúvidas de que essa é a coisa mais difícil que o William já viveu desde a morte da mãe. Ele acha que perdeu o irmão, seu melhor amigo.

Essa história ainda vai dar pano para a manga, né?