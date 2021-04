Dupla Thaeme & Thiago lança single 'Crazy' em plataformas e no YouTube

02/04/2021 | 15:07



A dupla Thaeme & Thiago disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 2, o single Crazy, mais uma faixa do trabalho audiovisual Química. A canção, com a participação de Gustavo Mioto, está em todas as plataformas de streaming e no YouTube.

"A música ficou muito legal e diferente. Acompanhamos o crescimento do Gustavo Mioto desde o início de sua carreira e somos muito orgulhosos do que ele se tornou hoje e até então não tínhamos tido a oportunidade de fazer um feat com ele", explica Thaeme.

"A gente conhece o Gustavo há muito tempo e temos também uma amizade com ele e sua família. Ele é um cara que temos um carinho muito especial e que acrescentou muito nesse trabalho", fala Thiago.

No YouTube, o single pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=GAty1YuoRL0

Thaeme e Thiago comemoram 10 anos da dupla em 2021.

Na quinta-feira, 1º de abril, a cantora anunciou nas redes sociais que está esperando seu segundo filho. Thaeme e Fábio já são pais de Liz, que em breve completará dois anos de idade.