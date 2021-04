Biden comemora dado de emprego, mas diz que ainda há 'muito caminho à frente'

02/04/2021 | 14:51



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu a forte criação de emprego no país em março ao pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado no início do mês passado e à acelerada vacinação contra o coronavírus, mas alertou que a maior economia do planeta ainda tem "muito caminho à frente" até se recuperar do choque provocado pela pandemia.

Relatório do Departamento do Trabalho divulgado nesta sexta-feira, conhecido como Payroll, mostrou geração líquida de 916 mil vagas, bem acima das expectativas do mercado. Em discurso na Casa Branca, Biden comentou que o resultado é "uma boa notícia" e disse que nenhum outro presidente começou o governo com tanta criação de postos de trabalho quanto ele.

Segundo o democrata, no período de sete dias encerrado na quinta-feira, foram aplicadas 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, um recorde até agora.

O presidente dos EUA também revelou que mais de 130 milhões de vacinas terão recebido cheques de US$ 1,4 mil até 7 de abril.

No entanto, Biden alertou para a possibilidade de reversão dos progressos, em um momento em que o número de casos da doença voltou a subir. "Precisamos fazer o trabalho dura para garantir a recuperação", pontuou.

Biden também comentou o pacote de mais de US$ 2 trilhões em investimentos na infraestrutura, anunciado esta semana. O líder americano citou um estudo independente que indicou que, se aprovado, o projeto poderá criar 19 milhões de empregos. "Aumento de impostos não vai desacelerar a economia", assegurou.