Obituário - 3 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Arlinda Lopes dos Santos, 86. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isaura Lourenço da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Corcina Alves Lacerda, 79. Natural de Maiquinique (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alvarina Gomes de Andrade, 77. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joaquina Galves de Oliveira, 77. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Jardim da Colina.

José Lima Damaceno, 77. Natural de Satuba (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdenice Ferraz de Faria, 76. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Augusta dos Santos Silva, 76. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Carlos Lovatto, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudenir Rodrigues, 67. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giordane Leal Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Office-boy. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Martins Munhoz, 63. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Químico. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gezuino dos Santos, 62. Natural de Granito (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Eletricista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismael da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amaro Pereira Domingues Neto, 61. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edina Ferreira Nunes Barbosa, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Venâncio Sampaio, 56. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Augusto Vassallo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Metalúrgico. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Souza, 55. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Arantes, em São Paulo, Capital. Marceneiro. Dia 30, em Santo André. Cemitério Parque da Cantareira, em São Paulo, Capital.

Christian Tolardo da Silva Dias, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Motoboy. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Augusto Silva, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Industriário. Da 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



PARANAPIACABA

Jorge Ricardo Madeira Munhoz, 39. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Paranapiacaba. Montador. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisca Tomasia de Carvalho, 97. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29.

José Fernandes, 95. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Phoenix.

Adão Wilson Duarte Silveira, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Apparecida Reis da Silva Costa, 83. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (Paraná). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Olinda Gonçalves Boratini, 82. Natural de Peçanha (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Ordalino Norato Rodrigues, 81. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Geraldo de Carvalho, 79. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Graças Jorge Nobre, 74. Natural de Croata (Ceará). Residia em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Benedito Antonio, 74. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Gilberto Castro Delgado, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Firmiano Pinto, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim José Ferreira, 73. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Rozeli Benedita da Silva Torres, 71. Natural de Timburi (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Angela Rocha Spressão, 71. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Dirceu das Graças Lima, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Claudio Zago Lima, 69. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Josemar Dias Fernandes, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Paulo Gabriel do Nascimento, 68. Natural de Serra Redonda (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Edna de Araujo, 67. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

José Cândido de Jesus Filho, 67. Natural de Três Fronteiras (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Hideo Shitoshi Tanaka, 64. Natural de Oriente (São Paulo). Residia no Jardim Ibirapuera, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Ferreira, 63. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Serro Azul, em São Bernardo. Pedreiro. Dia 30, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Zélia Januário Tomás, 63. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Marlene Momesso, 61. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson dos Santos Oliveira, 61. Natural de Orindiúva (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria Eulália Meira, 61. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Waldyr Quartero Ponce, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Iraci da Costa, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 30, no hospital de campanha UFABC. Cemitério das Lágrimas.

Mauro Gonçales Roio, 69. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Helena Ferreira dos Santos, 82. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Valter Rodrigues da Silva, 81. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Idália Jesus da Silva, 80. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema, Dia 31. Cemitério Municipal.

Manoel Otaviano da Silva, 76. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal.

Neusa Tereza Machado Gonçalves, 70. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Parque Paulista.

Silvia Guimarães de Oliveira, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Maria Antonia Balbino de Souza, 79. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Oswaldo de Jesus Veiga, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Vicente Marino de Almeida, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Ribeirão Pires. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Sebastião de Oliveira Dutra, 76. Natural do Estado de Espírito Santo. Residia em Ribeirão Pires. Dia 29, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.