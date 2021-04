Biden conversa por telefone com presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

02/04/2021 | 14:07



O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira, 2, em meio a uma iniciativa de Washington de expressar apoio a Kiev contra crescentes pressões militares da Rússia ao longo da fronteira ucraniana.

A conversa entre os líderes, que durou cerca de 40 minutos, foi a primeira desde que Biden tomou posse, em janeiro, e deverá favorecer Zelensky, num momento em que críticos na Ucrânia questionavam porque o democrata parecia estar mantendo distância do presidente ucraniano.

Com militares russos se mobilizando na fronteira da Ucrânia, a ligação de Biden é o último de uma série de esforços para demonstrar apoio a Kiev. Nesta semana, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o Secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o chefe do Estado Maior Conjunto, Mark Milley, conversaram por telefone com seus equivalentes ucranianos.

Na segunda-feira, 29, o conselho de Segurança Nacional de Bide, Jake Sullivan, teve um diálogo telefônico com o chefe da Casa Civil de Zelensky, Andriy Yermak.

Segundo a Casa Branca, Biden disse a Zelensky que apoia suas iniciativas de combate à corrupção. Eles também discutiram a pandemia de covid-19 e o fortalecimento da democracia na região.