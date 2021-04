Tinder: app de paquera libera gratuitamente função Passaporte

Da Redação

Do 33Giga



02/04/2021 | 13:18



O app de paquera Tinder está disponibilizando seu recurso Passaporte gratuitamente durante o mês de abril. Para alguns, isso pode significar encontrar aquele match em Miami, Madri ou Manaus, já que o Passaporte oferece uma infinidade de lugares para ir e novas pessoas para conhecer, sem sair de casa.

Depois de disponibilizar o recurso gratuitamente em abril de 2020, mais de 25% dos membros do app testaram o Passaporte em todo o mundo, muitos contando suas aventuras com o uso da #tinderpassport no TikTok, que acumulou 72 milhões de visualizações (até agora).

Os membros do app usando o recurso Passaporte alcançaram a marca de 1,4 bilhão de matches e quebraram o recorde de maior número de matches em um só dia, em 24 de abril, com 55 milhões de partidas.

Para aqueles que precisam de um pouco de inspiração de viagem, o Tinder descobriu quais países têm a melhor química (leia-se: a maioria das atividades de deslizar para a direita; veja no quadro abaixo).

Para acessar o recurso Passaporte do Tinder, vá às configurações, toque no seu local, adicione um novo e coloque o pin onde quiser