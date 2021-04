Top 100: pesquisa releva os sites mais acessados do Brasil

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/04/2021 | 13:18



A plataforma de marketing de conteúdo Semrush fez um levantamento dos 100 sites mais procurados – e acessados – no Brasil em fevereiro de 2021. De acordo com a empresa, quem lidera o ranking é o google.com, com mais de 4 bilhões de buscas.

O segundo lugar fica para globo.com com mais de 1436 milhões de acessos. O domínio da emissora também engloba jornal, serviço de streaming, portal de notícias e diversos sites dos programas de entretenimento.

Em terceiro lugar, aparece o uol.com.br com 999 milhões de acessos, sendo um dos portais mais procurados em busca de conteúdo, pois faz um jornalismo de apuração e oferece matérias de entretenimento, esportes e bem-estar. Em quarto lugar há a rede social Facebook, com mais de 906 milhões de visitas .

Por fim, em quinto lugar ficou a plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube com mais de 802 milhões de acessos no site.

TOP 5

Confira o sites mais buscados 1. google.com: 4 bilhões

2. globo.com: 1436 milhões

3. uol.com.br : 999 milhões

4. facebook.com: 906 milhões

5. youtube.com: 802 milhões * Buscas online em fevereiro de 2021 no Brasil



“A análise dos sites mais acessados mostra como usamos a internet para basicamente informação, entretenimento e consumo. A grande questão é que muitas buscas dos usuários podem ser específicas sobre assuntos de nicho”, diz Erich Casagrande, gerente de marketing Brasil da Semrush. “Responder essa intenção de informação do usuário é um bom caminho para gerar mais tráfego em qualquer site. Basta entender o que ele busca.”

Além dos 5 mais visitados, o levantamento da Semrush mostrou que o comportamento de busca na pandemia também trouxe um diferencial: sites de governos estaduais recebendo usuários em busca de informações confiáveis sobre o Covid-19.

O do Governo estadual de São Paulo é o mais bem colocado em sexto lugar com mais de 780 milhões de buscas. Além desse, outros que receberam destaque foram os dos estados de Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará que figuram no top 50 de buscas em fevereiro.

Além da busca por conteúdo de qualidade, uma das maiores distrações nesse momento têm sido as redes sociais. Além do Facebook, que já apareceu aqui em quinto lugar, outra muito buscada é a outra do grupo de Mark Zuckerberg, o Instagram, com mais de 307 milhões em 11º lugar. O Twitter somou mais de 134 milhões e ficou em 18º lugar no ranking de mais buscados em fevereiro.

Para conferir a lista completa com os 100 sites mais visitados no Brasil no mês de fevereiro, clique aqui.