Simone mostra detalhes do quartinho de Zaya - e gaveta de sapatos da pequena chama a atenção

02/04/2021 | 13:10



Desde que deu à luz Zaya, Simone Mendes vem compartilhando com os seus fãs o dia a dia ao lado da pequena. Agora, ela mostrou em um vídeo em seu canal do YouTube tudo do quartinho da filha caçula.

- Chegamos de viagem e vamos conhecer juntos o cantinho da nossa princesa, comentou ela.

E o cômodo tem até closet, assim, como, é claro, berço e poltrona de amamentação.

Mas quer saber mesmo o que chamou a atenção? A gaveta dos sapatinhos da baby, que tem até alguns dos calçados que eram originalmente de Giovanna, filha de sua irmã, Simaria.

- Eu guardo há muitos anos com muito carinho e ficaram aqui. Tem sapato que comprei sem saber que ia ser menina, sapato que fãs deram...

A decoração do quarto é toda em tons de branco e dourado, inspirado em uma princesa, e cheia de ursinhos de pelúcia de diferentes cores e tamanhos, além de ter o design parecido com o da suíte de Simone e o marido, Kaká Diniz.