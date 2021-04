02/04/2021 | 13:10



Desde que Faustão revelou que ficará na TV Globo apenas até o final de 2021, começaram as apostas sobre quem seria o substituto do apresentador nos domingos da emissora. E agora, de acordo com o colunista Léo Dias, o substituto de Fausto Silva já foi definido.

Sem grandes novidades, será Luciano Huck quem passará a comandar um programa dominical na Globo.

Ainda de acordo com informações do jornalista, as negociações já estão avançadas, já que o contrato do apresentador vence em julho. E, além disso, há pressa nessa decisão para que as negociações de espaço publicitário na nova atração já possam começar.

