Escritora afirma que a filha de Rainha Elizabeth II sempre teve graves preocupações com Meghan Markle e a considerava inadequada/i>

02/04/2021 | 13:10



De acordo com informações do jornal The Mirror, a escritora Lady Colin Campbell revelou que a princesa Anne, filha de Rainha Elizabeth II, sempre teve graves preocupações com o relacionamento de príncipe Harry e Meghan Markle. A escritora diz que a princesa considerava Meghan como inadequada para a realeza.

A escritora diz, ainda, que os membros da realeza pensaram que o relacionamento do casal era uma aventura no início - antes de perceber que era muito mais sério. Lady Campbell disse que Meghan partiu para encantar a família e teve sucesso com o príncipe Charles, e a Rainha Elizabeth II. Mas ela afirma:

- Ela não teve sucesso com todos os outros.

A escritora disse que a princesa Anne se opôs fortemente ao relacionamento de Meghan e Harry, e que para a princesa:

- Tudo isso se baseava na conduta e no caráter.

Lady Campbell ainda disse:

- A princesa Anne foi a campeã em termos de: Não se case com aquela garota, ela é inadequada. Ela é errada para nós, ela é errada para o país, ela é errada para o trabalho. Bem, acabou por ser verdade. Ela pensava que Meghan estava flagrantemente em busca de atenção. Isso simplesmente desligou a princesa Anne, porque ela não suportava o constante uh, uh, eu, eu, eu de Meghan.

Sobre o caso de racismo, a escritora falou:

- Ninguém é o culpado em termos de racismo. Não houve preocupações sobre a cor de Meghan. A princesa Anne estava muito preocupada com o fato de que, se o casamento continuasse e houvesse filhos, haveria enormes problemas. Não por causa da cor de Meghan, mas por causa da incapacidade e determinação de Meghan de permanecer incapaz de apreciar as diferenças culturais. E para realmente ter respeito pela instituição em que ela iria se casar e a família na qual ela iria se casar.