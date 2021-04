Prefeitura libera e clubes cariocas voltam a jogar no Rio a partir de 9 de abril

02/04/2021 | 11:34



Depois de enorme tour pelo interior, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco voltam a mandar jogos na cidade do Rio na próxima sexta-feira, dia 9 de abril. A prefeitura anunciou o fim das restrições de eventos esportivos na capital após medidas de combate à covid-19, para alívio dos clubes.

Além das viagens, os grandes do Rio vinham sofrendo com os duelos longe de casa. O Carioca teve jogos em Volta Redonda, Saquarema e Mesquita, com alguns gramados bem danificados.

"Ficam igualmente permitidas as competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento, vedada em qualquer caso a presença de público", trouxe parte do decreto divulgado pela prefeitura do Rio divulgado no Diário Oficial, que confirmou a liberação dos jogos para o dia 9.

O primeiro a se beneficiar pela medida será o Fluminense. O jogo do clube pela 9ª rodada, com o Nova Iguaçu, deve ser confirmado para o Maracanã. Na mesma rodada, Flamengo e Vasco fazem o clássico, mas como o time rubro-negro tem a decisão da Supercopa do Brasil com o Palmeiras, dia 11, o clássico será no dia 14, no Maracanã.

O Botafogo é o único que terá de sair do Rio naquela rodada. Joga na casa do Volta Redonda. No dia 17, terá compromisso no Rio, mesmo sendo visitante, diante do Fluminense. Atuará no Engenhão apenas na última rodada, quando hospedará o Macaé.

Além de Maracanã e Engenhão, os estádios de São Januário, Moça Bonita e Luso-Brasileiro também poderão voltar a receber as partidas dos cariocas, beneficiando Bangu e Portuguesa-RJ.