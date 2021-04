02/04/2021 | 11:10



Uau! Na última quinta-feira, dia 1º, Boninho tirou um tempinho do BBB21 e resolveu abastar sua Ferrari em um posto de gasolina no Rio de Janeiro.

O diretor do reality show possui o modelo Ferrari 812 Superfast que, quando chegou ao Brasil em 2018, tinha o valor de três milhões e 950 mil reais, segundo informações do Jornal do Carro, do Estadão.

Simpático, o marido de Ana Furtado ainda posou para fotos com os frentistas do posto. Depois, o diretor pagou pelo serviço e antes de ir embora, ainda conversou com mais uma pessoa. Será que era uma fã de Boninho?