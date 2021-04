Problemas com o pedido da Cornershop? Veja como resolver

Bianca Bellucci

02/04/2021 | 09:48



A Cornershop é um aplicativo que permite ao usuário fazer compras em supermercados e lojas especializadas sem precisar sair de casa. Apesar de toda praticidade, vez ou outra, o parceiro da empresa pode acabar esquecendo um produto que estava na lista ou trazendo um item errado. Se você se encontra nessa situação, saiba que o serviço é supereficiente em resolver esse tipo de problema. Basta conversar online com o suporte e contar o ocorrido para ter a solução em minutos.

A seguir, veja o caminho que você deve fazer para entrar em contato com a equipe da Cornershop:

1. Abra a Cornershop em seu celular. Caso seu aparelho seja iOS, dê um toque em “Conta”. Em modelos Android, vá até o desenho de uma silhueta.

2. Clique em “Pedidos”.

3. Selecione a compra que você teve problemas.

4. Aperte as três bolinhas, no canto superior direito.

5. Selecione “Enviar mensagem para o suporte”.

6. No Android, basta ir até o campo dedicado e digitar seu problema. No iOS, é necessário clicar mais uma vez em “Envie uma mensagem” para começar a conversa. Agora, é só esperar a resposta do suporte da Cornershop.

